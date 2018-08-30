Asus ZenBook Pro 14 tanıtıldı

Teknoloji hayranlarının pür dikkat takip ettiği etkinlikte birbirinden harika teknolojiler gün yüzüne çıkartılıyor. Bugün ise Asus yeni ürünlerini tanıttı. Resmi olarak açıklanan Asus ZenBook Pro 14 özellikleri ile dikkat çekiyor.

ScreenPad ve daha birçok özelliği ile kullanıcıların karşısına çıkan Asus ZenBook Pro 14, oldukça iddialı geliyor. Klasik TouhPad’in yerini 5.5 inç boyutundaki ScreenPad’e bırakan Asus, bu kısımdan rahatlıkla uygulamalara geçiş yapabilmemize olanak sağlıyor. Kullanıcıların isteğine göre şekillenen ScreenPad ile Asus, bambaşka bir teknolojiyi kulllanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

14 inçlik dokunmatik ekranıyla ön plana çıkan yeni dizüstü bilgisayar, sekizinci nesil i7-8565U işlemcisinden güç alıyor. 16 GB’lık DDR4 belleğiyle oldukça akıcı bir performans sergileyen yeni ZenBook’ta 4 GB’lık NVIDIA GeForce GTX 1050 bir ekran kartı bulunuyor.





SSD DESTEĞİ

Profesyonellere hitap eden model, SSD desteğiyle de oldukça hızlı işlem yapabiliyor. Günlük kullanımda 12.5 saatlik bir pil ömrü vaat eden ASUS, bu konuda kullanıcıların oldukça beğenisini toplamayı planlıyor.

14 inçlik FHD ekranını 5.2 milimetrelik çerçeve ile çevreleyen Asus ZenBook Pro 14 zarif tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çektiğini söylebiliriz. Son olarak ise yeni model, Amazon Alexa ve Windows Cortana gibi sanal asistan desteğine de sahip olacak. Cihazın çıkış tarihi ve fiyatı hakkında şimdilik Asus yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.

Kaynak: Ajanslar