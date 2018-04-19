Astsubay maaşları ne kadar? 2018

TSK ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapmakta olan 2018 yılı uzman çavuş, astsubay ve subay maaşları ne kadar? İşte tüm sorularınızın cevabı ve detaylar…

Güçlü ordunun önemli bir parçası olan astsubaylar, subayların bir alt kademesi ve subay harici tüm askerlerin üst kademesi olan askeri rütbe grubudur.

Astsubay rütbe sıralandırılması:

Astsubay Çavuş

Kıdemli Çavuş

Üstçavuş

Kıdemli Üstçavuş

Kademeli Başçavuş

Kıdemli Başçavuş

Kademeli Kıdemli Başçavuş

olarak sınıflandırılmaktadır. Dolayısıyla astsubay maaşları 2018 yılında ne kadar diye sorulacak olunur ise bu rütbeler arasında maaşların da farklılık gösterdiğini söylemek doğru olacaktır.

Rütbelere göre kıdem ile doğru orantılı olarak astsubay maaşlarında artış görülmektedir. Rütbe ise görevdeki hizmet yılı ile alakalıdır. Hizmet yılınız arttıkça astsubay rütbelerinde de terfi yani yükseliş görülmektedir.

Ayrıca astsubay maaşlarında bir diğer önemli etken ise evlilik durumudur. Evli astsubaylar bekar astsubaylardan biraz daha fazla maaş almaktadır. Ayrıca eşin çalışıp çalışmama durumu da maaşları etkileyen bir faktördür.

Aynı şekilde hem evli olup hem de çocuk sahibi olmak da maaşlarda artış sağlayan bir etkendir. Çocuğu olan astsubaylar biraz daha fazla maaş alır. Özetle; kıdem, evlilik ve çocuk durumu, rütbe gibi faktörler astsubay maaşlarını belirleyici etkenlerdir.

Astsubay Maaşları

Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebekleri olan astsubaylarımız aldığı maaşlar ve sahip oldukları olanaklar açısından geçimlerini rahatça sağlayabilmekteler. Astsubayların maaşlarının yüksek olduğu sanılmasına rağmen hiç beklemediğiniz rakamlarla karşılaşabilirsiniz. Astsubaylarımız ve subaylarımızın aldığı maaşlar ortalama olarak birbirlerine yakınlardır. Canı pahasına vatan topraklarını korumayı kendini adamıştır. Astsubay maaşları kıdeme göre kendi içinde değişiklik göstermekte. Doğuda görev yapan askerlerimiz maaş bakımından daha yüksek rakamlarda alıyorlar. Astsubay maaşları ortalama 2.800 TL ile 3.100 TL arasında değişiyor. Kıdemli Başçavuş maaşı ise 3.350 TL kadar ulaşıyor. Yapılan zamlarla birlikte maaşlarda artış bekleniyor.

Doğu ve batı da astsubaylık mesleğini yerine getiren askerlerimizin maaş farklılıkları gözlemlenmektedir. Batı da görev yapan biraz daha az almaktadır. Doğuda ek tazminat, denge ödemeleri, operasyon tazminatı gibi ücretlerde yansımakta. Genel olarak Kara ve Jandarma kuvvetlerinin doğuda aldıkları maaşlar kıdem ve hizmet yılına göre değişiklik gösterir.

Kara – Jandarma Astsubay Maaşı

Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlıklarına bağlı olarak astsubay vazifesini yerine getiren kişilerin maaşları ek ödemeler ve yaptığı bölgelere göre değişmektedir. Doğuda askerliğini yapan astsubaylar tüm tazminatlarla beraber 7 bin TL civarında alırken, batıda bu durum 5 bin TL ile sınırlı kalmakta.

Deniz – Hava Astsubay Maaşı

Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı olarak astsubaylık vazifesini yerine getiren kişiler maaşlar bakımından oldukça iyi rakamlar almaktadır. Hava muhaberelerine hazırlıklı olmak, hava araçları ile ilgilenmek, bakım ve onarını yapmak oldukça zahmetli işler olmaktadır. Ortalama olarak maaşları 5.500 TL ile 8.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Sözleşmeli Astsubay Maaşı

TSK bünyesinde sözleşmeli erbaş ve er alımının yanı sıra astsubay alımları da yapılmakta. Sözleşmeli olarak kara, deniz, hava ve jandarma komutanlıklarında astsubay olarak göreve başlayabilirsiniz. Personel alımlarına göre sayıları farklılık göstermektedir. Ülkemizde zor şartlarda görev yapan Astsubaylarımız doğuda yapanlar en az 4.500 TL batı da ise 3.600 TL civarında almaktadır. Evli ve bekar olmasına göre ek tazminatlarla %10 oranında değişiklik göstermektedir.

Temmuz zammı ile 3034 TL kadar almaktadır.

Yeni Mezun Teğmen Maaşı:

Subay sınıfında görev yapan Teğmenlerin 2018 yılında kaç TL maaş aldıkları açıklandı. Yeni mezun teğmen maaşı değerlendirilirken de ayrıca yeniden bir kriter belirlemesi olabilir. Yani hangi yerde çalışıldığı, tek ve sabit bir rakam olup olmaması, hangi kadroya atama olduğu, evli ve çocuklu olma durumu belirleyici olmakla birlikte 2018 itibariyle yapılan açıklamada 4500-4550 TL arasında bir rakam değişimi olduğu bilinmektedir.

Başka Yer ve Durumlarda Maaşlar:

Hudut birliğinde Kıbrıs’ta, doğuda görev yapılıyorsa bu durumda artış görülecektir. Bunun dışında 750-1500 lira arasında birliğin olduğu yere göre değişmekle birlikte maaşa ek OHAL tazminatı da verilmektedir. Bu doğrultuda doğuda görev yapan yeni mezun teğmen maaşı 6200₺’nin üzerine çıkabilir. Ayrıca üsteğmen 4 bin 300, yüzbaşı 4 bin 500, binbaşı 4 bin 700, yarbay 5 bin 600 ve albay 6 bin 400 TL maaş almaktadır.

ZAMLI ASTSUBAY MAAŞLARI 2018

Rütbe Maaş Astsubay Çavuş

3.300 TL

Astsubay Kıdemli Çavuş

3.500 TL

Astsubay Üstçavuş

3.700 TL

Astsubay Kıdemli Üstçavuş

3.900 TL

Astsubay Kademeli Başçavuş

4.200 TL

Astsubay Kıdemli Başçavuş

4.500 TL

Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş

5.000 TL

Listede astsubayların rütbelerine göre ortalama 2018 maaşları sıralanmıştır. Göreve yeni başlayan astsubay maaşı 2018 yılında bekarlar için 3.300 TL evliler için ise 3.500 TLcivarındadır.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından önceki gün bir ilan yayımlandı.

Jandarma tarafından DPB'de yayımlanan ilanda kadın ve erkek adaylar arasından subay astsubay alım yapılacağı bildirildi. İlanın yayımlanmasının ardından binlerce aday başvuur şartlarını, alım yapılan sınfıflaıı ve başvuru adımlarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Jandarma Astsubay alımı başvuru adımlarını takipçilerimiz için derledik.

KADIN ERKEK KADRO DAĞILIMI

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kaynak: Ajanshaber