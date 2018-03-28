Astana fuarında Türk-Kazak firmaları buluştu

Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bengisu: "İnşaat sektöründeki Türk ve Kazak iş birliğini geliştirmeyi planlıyoruz"

Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Utku Bengisu, Türkiye ile Kazakistan'ın inşaat sektöründeki ticareti geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

Astana Promstroy İnşaat Yapı ve Malzemeleri fuarı, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Körme Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Rusya, Çin, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan ve diğer ülkelerden onlarca firmanın katıldığı fuarda Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Şirketinin başkanlığında Türk firmaları da katılım gösterdi.

Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bengisu, yaptığı açıklamada, Kazakistan’da her yıl düzenlenen yapı ve inşaat malzemeleri fuarına Türkiye’den 100’e yakın firmayı getirdiklerini belirtti.

Bengisu, inşaat yapı ve malzemesi üreticilerini fuarlarda buluşturarak, iş adamlarının ortak bulmaları ve Kazakistan’a ihracatı artırmak yönünde stratejiler geliştirdiklerini söyledi.

Fuar çerçevesinde Kazak firmalarının içinden potansiyel müşteri gruplarını tespit ederek, onların iletişim bilgilerini Türk firmalarıyla paylaştıklarını kaydeden Bengisu, “İnşaat sektöründeki Türk ve Kazak dış ticaretini geliştirmeyi planlıyoruz.” ifadesini kullandı. Bengisu, Kazak iş adamlarının da Türkiye’deki fuarlara katılmasını sağladıklarını dile getirdi.

"Fuarda Kazak bayileri bulmak istiyoruz"

17 yıldır Türkiye’de endüstriyel ekipman üretimi alanında faaliyet gösteren bir Alman firmasının Türkiye şubesi genel müdürü İbrahim Karakurt, fuara ikinci kez katıldıklarına ve son iki yıldır Kazakistan’da Türk müteahhitler üzerinden satışlar yaptıklarına işaret ederek, "Şu an katıldığımız fuarların aracılığıyla Kazak firmalarından bayiler bulmak istiyoruz." dedi.

Kazak firmalarına uygun fiyatta ve kaliteli ekipman teklif edebileceklerinin altını çizen Karakurt, “Yaptığımız pazar araştırmasında çıkan rakamlara göre Kazak firmalara teknik ve ticari yardım edebileceğimizi düşünüyoruz. Fiyatlarımızın rekabetçi olduğunu ve kalitemizin Avrupa düzeyinde olduğunu iddia ediyoruz.” yorumunu yaptı. Karakurt, şu an yaklaşık 12 Kazak firmasıyla irtibatı sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Fuara katılan başka bir Türk firması genel müdürü Mehmet Karakaya, araç üstü platformları ürettiklerini ve Kazakistan pazarına yeni girdiklerini belirterek, “Birkaç firmaya teklif verdik. Önümüzdeki aylarda kendi makinalarımızı getirip, satmayı ve kirala vermeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

"Hedefimiz ticaretin 10 milyar dolara yükselmesi"

Türkiye’nin Astana Ticaret Müşaviri Sertaç Güner ise geçen yıl Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin 2016 yılına göre yaklaşık 500 milyon dolar artarak 2,4 milyar doların üzerine çıktığını ifade ederek, “Hedefimiz, bu rakamın en kısa sürede 10 milyar dolara yükselmesidir.” dedi.

Güner, Kazakistan'ın Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının dünyada en çok proje gerçekleştirdiği ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, bugüne kadar Türk firmalarının Kazakistan'da 22 milyar doların üzerinde proje hayata geçirdiğini, Kazakistan’a 100 milyon dolar seviyelerinde inşaat malzemeleri ihraç eden Türkiye'nin en çok inşaat malzemeleri ihraç eden ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Fuar 30 Mart'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA