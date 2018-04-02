Son Dakika!
Aslıhan Hatun ölüyor mu?

Aslıhan Hatun ölüyor mu?

Diriliş Ertuğrul 112. son bölümü izleyenlerin nefesini kesti, TRT 1 ekranına kilitledi. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul, izlenme rekoru kırmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul son bölümde neler oldu? Geçen bölümde Ertuğrul Bey, Sultan'dan gelen ferman üzerine kaleyi, Günalp Bey'e bırakmak zorunda kalmıştı. Bunun üzerine Günalp Bey ise Bilecik Tekfuru ile sulh anlaşmasını imzaladı ve Söke'yi onlara verdi. Diriliş Ertuğrul son bölümde Aslıhan'ın Sadettin Köpek'i bıçaklaması sonrasında Sadettin Köpek 113. bölüm merak konusu oldu.
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Yaşam 02 Nisan 2018 - 12:33

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