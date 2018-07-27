Aslı Mavitan kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili'yle aşk yaşadığı iddia edilen Aslı Mavitan kimdir? Aslı Mavitan kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtını Ajanshaber.com farkıyla haberimizde bulabilirsiniz.

Aslı Mavitan Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen isimlerden birisi oldu. İnsanlar bu olayı duyar duymaz Aslı Mavitan kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Ajans Haber ekibi olarak Aslı Mavitan ile ilgili merak edilen tüm detayları sizin için derledik. Aslı Mavitan kaç yaşında ve Aslı Mavitan nereli sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

ASLI MAVİTAN KİMDİR?

Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı iddia edilen sunucu Aslı Mavitan'ın hayatı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Aslı Mavitan kimdir sorusu merak edilen soruların başında yer aldı. İşte sunucu Aslı Mavitan'ın biyografisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

22 Kasım 1980 tarihinde İstanbul‘da doğan Aslı Mavitan'ın annesi 1973 Türkiye güzeli Yıldız Arhan, babası ise ünlü şarkıcı (Hayık Aram Tataryan) Hayko‘dur. Anne babası 2 yaşındayken boşandıktan sonra 8 yaşında iken annesi İşadamı Ahmet Mavitan ile evlendi. 1998 yılında 18 yaşına geldiğinde mahkeme kararı ile soyadını üvey babasının soyadı ile aynı yapmıştır. Aynı zamanda babasının dininden çıkarak İslam dinini seçmiştir. Asıl babasının ilk eşinden Alex adlı kardeşi şarkıcılık yapmaktadır. Annesinin ikinci eşi Ahmet Mavitan’dan da bir erkek kardeşi vardır. Yıldız Arhan 2015 yılında Ahmet Mavitan’dan boşandı.

ASLI MAVİTAN'IN KARİYERİ

Aslı Mavitan, üniversite eğitimini İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde tamamladı. Aslı Mavitan, TV8‘de spikerlik yaptığı dönemde, Yılın En İyi Hafta Sonu Ana Haber Spikeri Seçildi. Bir çok tv kanalında spikerlik ve sunuculuk yaptı. Spor yapmayı, ata binmeyi ve kitap okumayı çok seviyor. 2012 yılının en iyi hafta sonu ana haber akşam spikeri Aslı Mavitan seçildi

Beyaz tv ekranlarında 2014 yılından itibaren yayınlanan İşin Aslı isimli programı sundu. İşin Aslı programına her hafta düzenli katılım gösteren Psikolog Doktor Zafer Akıncı ile birlikte izleyenlere eğlenceli ve faydalı bilgiler sunmaktadır. Aslı Mavitan, 8 Aralık 2015 tarihinde gittigidiyor.com’un Otomotiv Kategori Müdürü Kaan Balkaş ile evlendi.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili, ünlü oyuncu Aslı Mavitan ile yeni bir aşka yelken açtı. Serdar Bilgili şimdi yeni bir aşka yelken açtı, gönlünü Yıldız Arhan’ın şarkıcı Hayko Tataryan’dan olan kızı, sunucu-oyuncu Aslı Mavitan’a kaptırdı. Bu ilişki daha çok ama çok taze. 20 yıllık arkadaşlıkları 3 hafta önce aşka dönüştü.

Kaynak: AjansHaber