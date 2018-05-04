Aslı Bekiroğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli

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Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu bu akşam Beyaz Show'a konuk oluyor. Ekranların sevilen yüzüyle ilgili Aslı Bekiroğlu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Özellikle oynadığı dizilerle dikkat çeken oyuncunun kim olduğu son günlerde merak konusu oldu. Zaman zaman basındaki haberleriyle ön plana çıkan genç oyuncuyla ilgili Aslı Bekiroğlu kaç yaşında sorusu da soruluyor. Beyaz Show'a konuk olacak genç oyuncu ile ilgili insanlar şimdiden kim olduğu merak ediliyor. Aslı Bekiroğlu nereli? Aslı Bekiroğlu ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com farkıyla sizlerle.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Beyaz Show'a konuk olan oyuncuyla ilgili sorulan soruların başında Aslı Bekiroğlu kimdir sorusu yer aldı. 16 Kasım 1995

yılında İstanbul’da dünyaya gelen Aslı Bekiroğlu, lise eğitimini İtalyan Lisesi'nde tamamlamasının ardından Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazandı ve mezun oldu.

Bir zamanlar popüler olan "Vine" isimli sosyal medya platformunda çektiği kısa videolar ile ünlenen Aslı Bekiroğlu, daha sonra rol aldığı dizi projeleriyle adından söz ettirmeye başladı.

KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ OYUNCULUĞA İLGİ DUYUYOR

Küçük yaşlardan beri oyunculuğu ilgi duyan ve Vine'da çektiği videolarla kısa sürede ünlenen Aslı Bekiroğlu, ilk oyunculuk deneyimini TRT ekranlarından yayınlanan "Beni Böyle Sev" dizisinde yaşadı. Bu dizinin ardından 2015 yılında "Adı Mutluluk ve 2016'da "Gülümse Yeter" dizilerine boy gösterdi.

ASLI BEKİROĞLU KAÇ YAŞINDA?

1995 yılında dünyaya gelen ve dikkatleri ilk günlerden beri üzerine çeken güzel oyuncu 22 yaşındadır.

SON OLARAK JET SOSYETE'DE ROL ALIYOR

Güzel oyuncu son olarak, Star TV ekranlarından yayınlanan Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi dizisi Jet Sosyete'de, "Melike" karakterine hayat veriyor. Aslı Bekiroğlu bu dizide Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Sarp Apak, Hasibe Eren, Cengiz Bozkurt ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi usta isimlerle birlikte rol alıyor.

ASLI BEKİROĞLU NERELİ?

Son olarak Jet Sosyete'deki performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu İstanbul'ludur.

Rol aldığı Reklamlar



Eti Popkek

Lera Fresca

Helen Harper

Ülker Kremini



Filmleri ve Dizileri



2017 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2016 – İkimizin Yerine (Ceylan) (Sinema Filmi)

2016 – Gülümse Yeter (Yasemin) (TV Dizisi)

2015 – Adı Mutluluk (Sera YÜKSEL) (TV Dizisi)

Kaynak: AjansHaber