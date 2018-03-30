Askerlik Şubesi Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki askerlik şubesi başkanı üsteğmen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki askerlik şubesinin başkanı üsteğmen M.M, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ ile iltisaklı olduğu iddiasıyla Akhisar İlçe Askerlik Şubesi Başkanı üsteğmen M.M, hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.M, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.