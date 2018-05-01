Askere gidecekler dikkat: e-Devlet uygulamasına son 14 gün kaldı

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliğinde başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi"nde sona gelindi.

Buna göre, askerlik çağına giren yükümlüler askerlik yoklaması işlemlerini artık E-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Manisa ve Ankara'daki pilot uygulama sürecinde yapılan teknik ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin ardından söz konusu hizmet 14 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.

Kaynak: Ajanslar