Asker uğurlama töreninde facia!

Kayseri'de bir asker uğurlama töreninde elindeki havai fişek patlayan gencin 3 parmağı koptu.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Bağdat Caddesi Karahan Sokak'ta meydana geldi.

Asker uğurlama törenine katılan Gökhan Yallı, havai fişek atmak istedi.

HAVAİ FİŞEK BİR ANDA PATLADI

Ancak, Yallı'nın sol elinde tuttuğu havai fişek bir anda patladı.

Havai fişeğin patlaması sonucu, Yallı'nın baş ve işaret parmakları dışındaki 3 parmağı koptu. Olayda, Gökhan Yallı'nın yanında bulunan arkadaşı da hafif yaralandı.

ADANA'YA SEVK EDİLDİ

Yallı ve arkadaşı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yallı, kopan parmaklarının yerine dikilmesi için Adana'ya sevk edildi.

Kaynak: Ajanslar