Aşırı yağış nedeniyle Sarıyer Tüneli kapandı

Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle Sarıyer Tüneli Maslak yönü trafiğe kapatıldı. Saatler süren çalışmanın ardından tünel yeniden araç trafiğine açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı sağanak yağış gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

SARIYER TÜNELİ KAPANDI

Özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'na sel uyarıları art arda yapılırken, Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle Sarıyer Tüneli Maslak yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar sahile yönlendirildi ve sahile gidişlerde yoğunluk oluştu.

Çalışmaların ardından tünel yeniden trafiğe açıldı.



UYARI YAPILMIŞTI



Meteoroloji, Sarıyer'de sel riski olduğunu belirterek, ilçede köprü, menfez v.b. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı halkı uyarmıştı.













Kaynak: Ajanslar