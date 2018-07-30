Aşıklar şehri Uşak geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor

Yürüttüğü çalışmalarla Uşak’ı bir kültür ve sanat başkenti haline getiren Uşak Belediyesi, Sanat Akademisi bünyesinde açtığı yaz kurslarıyla yarının umudu gençlerin sosyal ve kültürel hayatına değer katmaya devam ediyor.

Sanatın hemen hemen her alanında çeşitli eğitimlerin verildiği Sanat Akademisi yaz kurslarıyla Uşak Belediyesi sanata, sanatçıya ve sanatsevere verdiği değeri göstermeye devam ediyor. Kurslarda her yaştan sanatsevere ücretsiz olarak şan dersleri, entstrüman kursları, drama eğitimi, doğaçlama tiyatro çalışmaları ve el sanatları gibi birçok alanda eğitim veriliyor.

GENÇLER SOSYAL HAYATTA ETKİN BİR HALE GELİYOR

Bine yakın kursiyerin bulunduğu yaz kurslarında çocukların yaş gruplarına ve yeteneklerine göre seçiliyorlar. Bu sayede hem kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri hem de başarılı oldukları alanlara yönlendirilmesi sağlanıyor. Düzenlediği bu kurslarla belediye gençleri hem sosyal hayatta daha etkin bir hale getiriyor hem de geleceğe daha emin adımlarla ilerlemelerini sağlıyor. Uşaklılar tarafından yoğun ilgi gören kursların yıl sonuna kadar hizmet vermesi planlanıyor.

''EĞİTİMLERLE GENÇLERİN KENDİLERİNE OLAN ÖZGÜVENLERİ ARTIYOR''

Uşaklı gençlerin kurslarda verilen eğitimlere yoğun ilgisinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Uşak Belediye Başkanı Sayın Nurullah Cahan, “Burada yapılan eğitimlerle gençlerin kendilerine olan özgüvenleri artıyor. Onları sahnede kendi yazdıkları doğaçlama oyunu izlemek ve kısa sürede yol aldıklarını görmek bizi oldukça mutlu ediyor. Bu tarz organizasyonlar gençleri geleceğe hazırlıyor, onları ailelerine ve sosyal çevrelerine karşı daha aktif yapıyor. Sanata yatırım yapmanın ne kadar doğru olduğunu gençlerimizin içindeki cevheri gördüğümüzde daha iyi anladık.” dedi.

YETENEKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILAN ÇOCUKLAR EĞİTİM ALIYOR

Uşaklı gençleri her dalda görmek istediğini beliren Başkan Nurullah Cahan, “ Açtığımız Sanat Akademisi bünyesindeki kurslarla amacımız çocuklarımızı yeteneklerine göre sınıflandırıp, gerekli eğitimi almasını sağlamak. Biz “burada hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz, hiçbir balık uçmaya zorlanmaz” düsturuyla sanatın hemen her alanında çocuklarımızı eğitmeye devam edeceğiz.” dedi. Kültür Müdürlüğü bünyesindeki eğitmenlerle bine yakın kursiyerin geleceğe sağlam hazırlanmaları adına bir yıl boyunca kursların açık tutulacağını ifade eden Başkan Cahan, kendilerine güvenerek çocuklarını emanet eden ailelere ve kurslarda eğitim veren eğitmenlere teşekkürlerini iletti.

Kurslara katılan çocuklar kendilerine olan özgüvenlerinin arttığını, eğlenirken öğrendiklerini, aile ortamındaymış gibi rahat eğitim aldıklarını belirttiler. Eğitmenlerine ve her zaman yanında gördükleri Başkan Cahan’a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: AjansHaber