Aşı yaptırmayı reddeden ailelerin sayısı artıyor: 14 bin çocuk ölebilir

Uzmanlar uyardı: "Aşılamanın kesintiye uğraması durumunda çocuk yaş grubunda 14 bin 296 ölüm gerçekleşebilir" denildi.

Aşı üzerinde yapılan tartışmalar sonrası çocuğuna aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 23 bine yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Aşılamanın kesintiye uğraması durumunda çocuk yaş grubunda 14 bin 296 ölüm gerçekleşebilir" denildi.



Aşı uzmanı uyardı: 2011'de 180 kişi aşılanmamıştı, 2017'de sayı 23 bine çıktı, salgınlar ortaya çıkacak

"Aşıların içinde alüminyum var, bu ileride Alzheimer tehlikesini ortaya çıkarır, aşıda domuz ürünü var" tartışmaları sonrası çocuğuna aşı yaptırmayan aile sayısının 23 bine ulaşması, Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. 2016 yılında 11 bin olan aşıyı reddeden aile sayısının 2017'de 23 bine çıktığını kaydeden Sağlık Bakanlığı kaynakları, bu sayının aynı hızla artmaması için tedbirler alındığını bildirdiler.

Hürriyet'te yer alan habere göre Aşı konusunda doğru bilinen yanlışlar olduğuna dikkat çeken Bakanlık, vatandaşları bilgilendirmek için ‘asi.saglik.gov.tr' adlı internet sitesini kurdu. Bakanlık, internet sitesinde özetle şu bilgilere yer verdi:

14 BİN 296 ÖLÜM HESAPLANDI

"Bağışıklama insan sağlığı açısından günümüzde en etkili ve ucuz halk sağlığı müdahalelerinden biridir. Aşılar sadece aşı olanları korumanın dışında, hastalığın toplumda aşı olmamış bireylere yayılmasını da önler. Yapılan çalışma ile aşılamanın herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, çocuk yaş grubunda, yılda aşı ile önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan 14 bin 296 ölüm gerçekleşeceği hesaplandı.

Bugün itibarıyla 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmeti veriliyor. Bu kapsamda doğan her bebeğin aşı takvimine uygun olarak Boğmaca, Difteri, Tetanoz, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Tüberküloz, Poliomyelit (çocuk felci), Hepatit-B, Hepatit A, Suçiçeği, Hemofilus Influenza Tip B Menenjiti ile Konjuge Pnömokok (zatüre) aşıları tüm bebeklerimize ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarında uygulanıyor. Bakanlığımızca temin edilip kullanılan aşıların içinde domuz ürünü bulunmuyor."

Kaynak: Ajanslar