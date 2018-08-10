ASELSAN'dan dev proje!

ASELSAN'dan büyük proje. ASELSAN'ın yeni geliştirdiği projeye göre 2023 yılında hizmete girmesi beklenen 4 adet HAVA SOJ için imzalar atıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2023 yılında hizmete girmesi beklenen 4 adet HAVA SOJ için imzalar atıldı.

YERLİ ÜRETİM OLACAK

Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii'den yapılan resmi açıklamada, "SSB ile ASELSAN arasında Elektronik Harp Özel Görev Uçakları geliştirilmesi amacıyla Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Projesi sözleşmesi imzalandı. Yerli imkânlarla üretilecek 4 adet HAVA SOJ sistemi 2023 yılından itibaren HvKK’nın hizmetine girecek." ifadelerine yer verildi.

ASELSAN tarafından geliştirilen modüler üs bölgeleri geliyorHaber



4 ADET HAVA SOJ YERLİ İMKANLAR İLE ÜRETİLECEK

İmzası atılan Hava SOJ sistemiyle birlikte kuvvetlerimiz dünyada çok az ülkede olan bir kabiliyete kavuşacak.

Dünyada savunma sanayisinin şartları her geçen gün değişirken, Türkiye'nin projesi "büyük bir kuvvet çarpımı" olarak lanse edildi.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 215 milyon liralık sözleşme imzalandıEkonomi

Teslim süresinin gecikme yaşamadan, 4 adet HAVA SOJ'un Cumhuriyetin 100. yılında teslim edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar