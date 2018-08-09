ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında dev anlaşma!

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında dev anlaşma sağlandı. Şirket, Elektronik Harp Sistemi Tedarik Sözleşmesi kapsamında 900 milyon lira ve 430 milyon dolar gelir elde edecek.

Aselsan, Savunma Sanayi Başkanlığı ile iş anlaşması imzaladı. Şirket, Elektronik Harp Sistemi Tedarik Sözleşmesi kapsamında 900 milyon lira ve 430 milyon dolar gelir elde edecek.

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

DEV SÖZLEŞME İMZALANDI

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam bedeli 900.000.000,- TL ve 430.000.000,- ABD Doları tutarında bir Elektronik Harp Sistemi Tedarik Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında garanti dönemi dahil tüm teslimatlar 2027 yılına kadar tamamlanacaktır.

Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan 09.08.2018 tarihli izne istinaden yapılmıştır.

Kaynak: Ajanslar