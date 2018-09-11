ASELSAN FETÖ'den büyük oranda temizlendi

FETÖ'nün, TSK'da olduğu gibi mahrem yapılanmaya gittiği ASELSAN'daki örgütlenmesi çözüldü. ByLock mesajları ile itiraflar üzerinden iz süren savcılık, ASELSAN'da, 900 kripto tespit etti. Şüphelilerin büyük çoğunluğu ihraç edildi.

FETÖ'nün, TSK'da olduğu gibi mahrem yapılanmaya gittiği ASELSAN'daki örgütlenmesi çökertildi. FETÖ, yerli savunma sistemlerini dışa bağımlıktan kurtarmak ve millileştirilmesi adına özellikle 2000'li yıllarının başından itibaren büyük atılımlar yapan, milli projeleri hayata geçiren ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK gibi kurumları hedef aldı. Örgüt, devletin tüm kurumları gibi kritik öneme sahip söz konusu kurumları da ele geçirdi. FETÖ, mensupları aracılığıyla yürütülen projelerle ilgili bilgileri örgüt hafızasında depoladı ve örgüt çıkarları için kullandı.

HALA DEŞİFRE OLMAYA DEVAM EDİYORLAR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan adli ve idari soruşturmalarla ASELSAN'ın da aralarında bulunduğu kurumlarda FETÖ'cü olduğu tespit edilenler ihraç edildi, haklarında dava açıldı. Ancak söz konusu kurumlardaki kriptolar hala deşifre olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün, TSK, MİT, mülkiye, yargı ve emniyette olduğu gibi mahrem yapılanma şeklinde örgütlendiği ASELSAN yapılanmasına yönelik soruşturma derinleştirildi.

BYLOCK ELE VERDİ

Yürütülen soruşturmalarla daha önce tespit edilen ASELSAN'daki örgüt üyelerinin "FETÖ üyeliği" suçundan yargılanmalarına devam edilirken, savcılık örgütün kripto haberleşme programı ByLock mesajları ile itirafçı ifadelerinin izini sürdü. ASELSAN yetkilileriyle koordineli bir çalışma yürüten savcılık bu yolla, hala görevde bulunan kriptoları da tek tek ortaya çıkarıyor.

İHRAÇ EDİLDİLER



Yapılan soruşturma neticesinde, devam eden davalar haricinde örgütün ASELSAN yapılanmasında 900 isim tespit edildi. Bunların büyük bir kısmının ihraç edilen ve açığa alınanlardan oluştuğu belirtildi. Örgütün ASELSAN yapılanmasını çözen soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik peş peşe operasyonların yapılacağı vurgulanıyor.

İTİRAFÇI OLMUŞTU

Soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve yapılan araştırma sonucu, örgütün ASELSAN yapılanmasına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı. Buna göre, ASELSAN’da da mahrem yapılanmaya giden FETÖ üyeleri, örgütsel görüşmeler için kesinlikle cep telefonu kullanmıyor. Bunun yerine TSK’da olduğu gibi ankesörlü telefonlar kullanılıyor. Ankara Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde, FETÖ’cü olduğu ortaya çıkarılan ve hala ASELSAN’da kıdemli uzman mühendis olarak çalıştığı belirlenen Furkan T., gözaltına alınmış ve itirafçı olmuştu. T., imamların ankesörlü telefonlardan kendisini aradığını söylemişti.



TAKİYE OYUNU

ASELSAN’daki örgüt üyelerinin, diğer kurumlardaki mahrem yapılanmada olduğu gibi kendini gizlemek için takiye yaptığı belirlendi. Biri kendi adına kayıtlı olmayan en az 2 GSM hattı kullandığı belirlenen örgüt üyelerinin, top sakal bırakma, küpe takma, iş yerinde gizli abdest alma, tuvalette abdest alma, namazı ima ile kılma, gerektiğinde namaz kılmama, cuma namazına gitmeme, Ramazan ayında oruç tutmama, alkol kullanma, evlerinde alkol şişesi bulundurma gibi yöntemlere başvurduğu ortaya çıkarıldı.

Kaynak: Ajanslar