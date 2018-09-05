ASELSAN 'en çekici işveren' seçildi: Google ve Microsoft’u geride bıraktı

Universum 2018 Türkiye'nin Öğrenci ve Çalışan Y Kuşağı İçin En Çekici İşverenler Araştırması'nda Google, Apple ve Microsoft'u geride bırakan ASELSAN ilk sıradaki yerini korudu.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Universum 2018 Türkiye’nin Öğrenci ve Çalışan Y Kuşağı İçin En Çekici İşverenler Araştırması sonuçları açıklandı.

Universum tarafından 61 ülkede 1,8 milyon genç ile yapılan En Çekici İşveren Araştırması'nın Türkiye ayağı, altıncı yılında 46 üniversiteden 41 bin 117 öğrenci ve ortalama 3 yıldır iş hayatında olan 13 bin 116 genç profesyonelden edinilen bilgilerle hazırlandı. Araştırma, Harvard Business Review Türkiye Dergisi'nin eylül sayısında yayınlandı.

İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

ASELSAN, bir yıl önce yapılan araştırmada Mühendislik/IT alanında en çok beğenilen şirket olmuştu. Şirket, Google, Apple ve Microsoft’u geride bırakarak bu sene de ilk sıradaki yerini korudu.

''TÜM ÇALIŞANLARIMIZA KIYMETLİ OLDUKLARI DUYGUSUNU YERLEŞTİRİYORUZ''

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, araştırma sonucuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’nin en çok çalışılmak istenen şirketi olmak gurur verici ama aynı zamanda bu onurun getirdiği bir sorumluluk var. Sadece Türkiye’nin en parlak gençlerini ASELSAN’a çekmek değil, aynı zamanda onların aşkla, sorumlulukla çalışacağı bir iklim yaratmak, sorumluluk hissettirmek ve her ASELSAN çalışanının, bu kültürün önemli bir mimarı olduğunun farkında olmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. ASELSAN’da olmaktan gurur ve mutluluk duyan çalışanlarımız en güvenilir marka elçilerimizdir. İnsanı kaynak olarak görmekten ziyade bir kıymet olarak görüyor ve tüm çalışanlarımıza kıymetli oldukları duygusunu yerleştirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: Ajanslar