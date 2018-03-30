Asansörün halatı kopunca 1 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te asansör bakım görevlisi genç, halatının kopması sonucu yaşamını yitirdi.

Bir asansör şirketinde görevli Uğur Akkuş (23), merkez Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'ndeki bir apartmanın asansör bakımını yapmak üzere asansöre bindi.

Akkuş bakım yaptığı sırada halatın kopması sonucu asansör, 7. kattan zemine düştü. Ağır şekilde yaralanan Akkuş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından Akkuş'un cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

Olay yerine gelen Akkuş'un yakınlarını 112 Acil Servis ekipleri sakinleştirdi.

Akkuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA