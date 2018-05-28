Artvin'de Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun içinde bulunduğu konvoya saldırı düzenleyen terörist Kars’ta etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Artvin’de 2016 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun içinde bulunduğu konvoya saldırı düzenleyen teröristin Kars’ta etkisiz hale getirildiği bildirildi...

Ne olmuştu?

Artvin'in Şavşat ilçesinden Ardanuç ilçesine gitmekte olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoya yönelik roketli saldırı hazırlığında olan terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan silahlı çatışma 1 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı...

Kaynak: ajanslar