Artık iPhone'ların kutusunda kulaklık dönüştürücü yok!

Apple'ın iPhone XS serisi yeni telefonlarını tanıtmasıyla kullanıcıların hoşuna gitmeyecek bir bilgi de geldi.

Apple'ın iPhone XS serisi yeni telefonlarını tanıtmasıyla kullanıcıların hoşuna gitmeyecek bir bilgi de geldi.

iPhone X'lerin içinden halihazırda ücretsiz olarak çıkan ve standart kulaklıkların yeni nesil lightning girişte de kullanılabilmesini sağlayan kulaklık dönüştürücü artık yeni iPhone'ların kutusundan çıkmayacak.

AYRICA SATIN ALINACAK



Kulaklık dönüştürücü isteyenler 79 TL ödeyerek ayrıca bu ara kabloyu satın alınacak.

Her ne kadar Apple’ın diğer mobil aksesuarlarına oranla daha uygun bir fiyat etiketine sahip olsa da, Apple’ın bu tutumu iPhone kullanıcıları tarafından oldukça fırsatçı bulundu.

Lansmanları gerçekleştirilen yeni iPhone modelleri ve iPhone 8 serisi dahil olmak üzere artık hiçbir yeni iPhone modelinin kutusundan kulaklık dönüştürücü çıkmayacak.

Kaynak: Ajanslar