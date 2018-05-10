"Artık Amerika'ya güvenemeyiz"

Angela Merkel, Trump'ın İran'la nükleer anlaşmayı bozma kararından sonra kritik bir açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmayı bozduktan sonra Avrupa ülkelerinden tepki gelmişti.

Merkel bugün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelerek konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

"ARTIK SIRTIMIZI ABD'YE YASLAYAMAYIZ"

Merkel, "Avrupa artık kendisini koruması için ABD'ye dayanamaz" diyerek, Avrupa'nın kendi savunmasını oluşturması gerektiğini söyledi.

"AB KENDİ GÜVENLİĞİNİ ELE ALMALI"

Angela Merkel, "Avrupa güvenliğini kendi eline almalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar