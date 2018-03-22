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22 Mart 2018 15:28 | Son Güncelleme: 22 Mart 2018 16:24

Arma Turan Barcelona yolcusu

Galatasaray U10 takımı oyuncusu ve Barcelona Fcbescola İstanbul okulunda eğitim alan Arma Turan İspanya'da düzenlenecek uluslararası futbol turnuvasına katılacak. Peki kimdir bu Arma Turan? İşte minik yıldız ile ilgili bilinmeyenler ve detaylar...

Arma Turan Barcelona yolcusu

Minik Arma Turan Galatasaray alt yapı hocalarından Mithat Yavaş'ın yönetiminde sarı-kırmızılı takımın alt yapısında forma giyiyordu. Yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken minik yıldız FC bescola okulun sorumlusu İspanyol hoca Jesus Almanse'nin dikkatini çekti ve Barselona okuluna dahil edildi. 

Türkiye'yi temsil edecek

İki ayri önemli kulübün eğitimini alan ve oldukça başarılı olan Arma Turan  FcBarcelona Elite Team'e seçilerek  Barselona'daki uluslararası turnuvaya gitmeye hak kazandı. Arma Turan, 25/30 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek FcBarcelona uluslararası futbol turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek.

Etiketler: arma turan


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