Arma Turan Barcelona yolcusu

Minik

alt yapı hocalarından

'ın yönetiminde sarı-kırmızılı takımın alt yapısında forma giyiyordu. Yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken minik yıldız FC bescola okulun sorumlusu İspanyol hoca Jesus Almanse'nin dikkatini çekti ve Barselona okuluna dahil edildi.

İki ayri önemli kulübün eğitimini alan ve oldukça başarılı olan Arma Turan FcBarcelona Elite Team'e seçilerek Barselona'daki uluslararası turnuvaya gitmeye hak kazandı. Arma Turan, 25/30 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek FcBarcelona uluslararası futbol turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek.