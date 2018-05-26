"Arkamızda 81 milyonun desteği, duası var"

Başbakan Binali Yıldırım, çok önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen 5. Geleneksel Ahde Vefa İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, iftara katılanları, "Erzurumlular sevgili Dadaşlar, Erzurum'un yiğit evlatları" diyerek selamladı.

Vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bir iftar sofrasında da beraberiz. AK Parti vefa demektir, kardeşlik demektir, birlik, beraberlik demektir, birlikte Türkiye olmak demektir. İşte burada olduğu gibi, bugün Erzurum'da, milletin adamını, Cumhurbaşkanımızı bağrınıza bastınız, onu büyük coşkuyla karşıladınız, Allah sizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız, 24 Haziran seçimleri için kampanyasını, boşuna Dadaşların diyarından Erzurum'dan başlatmadı, çünkü Erzurum, istiklal mücadelemizin başladığı şehirdir. Erzurum deyip geçme, Erzurum'da üst üste şampiyon olan ve Süper Lig'e çıkan bir Erzurumspor var. Erzurumspor'u tebrik ediyoruz, Süper Lig'de başarılar diliyorum."

Başbakan Yıldırım, Erzurumspor'un üzerine düşen görevi yaptığını ve görev sırasının dadaşlara geldiğini ifade ederek, vatandaşlara, "24 Haziran'da siz de süper şehir olmaya hazır mısınız, bir destan yazacak mıyız, yeni bir rekora imza atacak mıyız, Erzurum'da 6 da 6, diyecek miyiz?" diye seslendi.

Vatandaşlar da Başbakan Yıldırım'ın bu sorularına hep birlikte "evet" diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine Yıldırım'ın, "Tabi iftar vakti olduğu için sesiniz zayıf çıkıyor" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

"Ramazan, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk ayıdır"

Ramazan ayının birlik ve beraberlik, kardeşlik ve dostluk ayı olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biz dün olduğu gibi, bugün de bir çok zorluğa göğüs gererek bu günlere geldik. Milletçe 15 yılda büyük badireler atlattık ama yılmadık, yorulmadık. Biliyoruz ki arkamızda 81 milyonun desteği, duası var. Arkamızda, dadaşların, Erzurumluların güzel duası var. Bugün, milletin gerçek anlamda iktidara gelişinin 16'ncı yılında, 13. zafere doğru emin adımlarla gidiyoruz. İlk defa Türkiye'de hükümet sisteminin değiştiği bir seçim yapacağız. Bu seçimlerde artık Türkiye'yi yönetecek, 5 yıllığına Türkiye'yi hedeften hedefe taşıyacak, muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz."

Yıldırım, sloganlarının "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet ve Güçlü Türkiye" olduğunu belirterek, "Vakit, Türkiye vakti, vakit iftar vakti diyoruz, hepinizi sevgi ve saygıyla anıyoruz. Hayırlı iftarlar" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ise iftarda bulunanların, Erzurum'a çok büyük hizmetlerinin olduğunu ifade ederek, iftara katılanlara teşriflerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Başbakan Yıldırım'a üzerinde ismi yazan Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması hediye etti.

Başbakan Yıldırım'a şampiyonluk kupası

Mavi-beyazlı takımın futbolcuları Mert Nobre, Burhan Eşer ve Hakan Canbazoğlu, teknik direktör Mehmet Altıparmak, kulüp başkanı Mevlüt Doğan şampiyonluk kupasını Başbakan Yıldırım'a verirken, Yıldırım da tecrübeli futbolcu Mert Nobre ile kupayı kaldırarak, poz verdi.

Daha sonra AK Parti Erzurum milletvekili adayları platforma çağrılarak, iftara katılanlara tanıtıldı.

İftar öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

Yıldırım, şehit aileleri ile aynı masada iftar açtı

Başbakan Yıldırım'ın şehit aileleriyle aynı masada yemek yediği programda, yemek servisini, yöresel bar kostümü giyen garsonlar yaptı.

İftar programına, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yanı sıra Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum milletvekili adayları, çok sayıda partili ve şehit ailesi katıldı.

Kaynak: ajanslar