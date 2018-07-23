Arjantinli futbolcu, kaleciyi öldürdü!

River Plate akademisinden mezun 25 yaşındaki Arjantinli kaleci Facundo Espindola bıçaklanarak öldürüldü. Tutuklananlardan birinin San Telmo'nun golcüsü Nahuel Oviedo olduğu öğrenildi.

River Plate akademisinden mezun 25 yaşındaki Arjantinli kaleci Facundo Espindola bıçaklanarak öldürüldü.

Buenos Aires'te bir gece kulübünün kapısında çıkan tartışmada bıçaklı saldırıya uğrayan Espindola'nın olay yerinde öldüğü açıklandı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayetle ilgili iki kişi gözaltına alınırken tutuklananlardan birinin San Telmo'nun golcüsü Nahuel Oviedo olduğu öğrenildi. Şüphelerin Oviedo üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre gece kulübünün önünde başlayan tartışma, otoparkta devam etti. Yumruklarla başlayan kavgada daha sonra bıçak çekildi.

Kaynak: Ajanslar