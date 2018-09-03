Arjantin'de ekonomik kriz: 10 bakanlık kapatılacak

Büyük bir ekonomik krize giren Arjantin'de, Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde faizleri yüzde 60'a çıkarmıştı.

La Nacion gazetesinin haberine göre 13 bakanlık kapatılacak ya da birleştirilecek. Clarin gazetesine göre de, bu sayı 10 olacak.

EKONOMİK TEDBİR AÇIKLANACAK



Hazine Bakanı Micolas Dijocne'nin kemer sıkma politikası çerçevesinde bir dizi ekonomik tedbiri bugün açıklaması bekleniyor.

Arjantinli yetkililer ile Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti de Salı günü bir araya gelecekler.

Kaynak: Ajanslar