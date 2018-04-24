Arınç Cumhurbaşkanı görüşmesi sona erdi. Arınç'dan ilk açıklama...

Cumhurbaşkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Bülent Arınç açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile bir araya geldi.



Görüşme sonrası açıklama yapan Arınç, "Aktif siyaseti bıraktım, güzel ve olumlu bir görüşme oldu, görüşmeler devam edecek. Her konuyu görüştük, açıklama yapma yetkisine sahip değilim. AK Parti'ye zarar vercek girişimler içinde olmam" dedi.

'AK PARTİ VE GENEL BAŞKANA ZARAR VERECEK HAREKETİN İÇİNDE OLMAM'

Arınç yaptığı açıklamada ''Faydalı bir görüşme oldu. Her konuyu görüştük. Aktif siyaseti bıraktım. Adaylık şu anda söz konusu değil. Aktif siyasi hayatta bulunmaya niyetim yok. Ama aktif siyasi hayatın dışında da bu ülke için yapılacak çok önemli hizmetler ve çok önemli görevlerin de olduğuna inanıyorum Cumhurbaşkanımızla çok özel konuları görüştük. Şu anda ben paylaşmak istemiyorum. Açıklama yetkisine değilim. Ben ne AK Parti ne onun Genel Başkanına zarar verecek hiçbir hareketin içinde olmam" ifadelerini kullandı.

ARINÇ GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

AK Parti Genel Merkezi'ne gelen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Davet üzerine geliyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim" dedi.

Kaynak: AjansHaber