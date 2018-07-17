Aref Ghafouri tedavi için Mısır'a gönderildi

Gösterilerinde kullandığı kobra yılanı tarafından ısırılarak tedaviye alınan fakat Türkiye'de panzehir olmadığı için zor durumda kalan Aref Mısır'a gönderildi. Kendisine 24 tüp panzehir verileceği öğrenildi.

Antalya'da, 15 Temmuz günü gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılantarafından ısırılan, Türkiye'de serumu olmadığı için özel uçakla Mısır'a götürülen Aref Ghafouri'nin tedavisine başkent Kahire'deki Kahire Üniversitesi'ne bağlı Qasr El Eyni Hospital'da başlanıldı.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Dün saat 16.30'da hastaneye götürülen Aref'e, Antalya'dan giden sağlık ekibinin yanı sıra Mısırlı sağlık ekipleri müdahale etti.

Aref'ten yılan ve olayın oluş şekli hakkında bilgi alan doktorlar, daha sonra müdahaleye başladı.

24 TÜP YILAN SERUMU VERİLECEK



Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Aref'e tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verileceği kaydedildi.



Doktorlar, kobra ısırması tedavisinde normalde 15 tüp serumun yeterli olduğunu, ancak illüzyonistin vücudundaki zehir miktarının fazla olması nedeniyle verecekleri doz sayısını artırdıklarını açıkladı.

Güncel 16 Temmuz 2018 10:25 Aref'i gösterisinde kullandığı kobra ısırdı: Panzehir aranıyorAcun Ilıcalı'nın yaptığı programlardan tanınan Aref Ghafouri'yi, gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan ısırdı. Sağ kolunun bileğe yakın kısmından ısırılan Aref'in sağlığına kavuşması için panzehir aranıyor.

Kaynak: Ajanslar