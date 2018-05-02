Arda'dan kötü haber!

Medipol Başakşehir’in Osmanlıspor ile oynadığı maçta sakatlanan Arda Turan'ın tedavisine devam edilirken bugünkü antrenmanda yer almadı.

Süper Lig'in son 3 haftasında girilirken lider Galatasaray'la arasında 1 puan bulunan Başakşehir'e başarılı oyuncusu Arda Turan'dan kötü haber geldi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

SİVAS MAÇINDA OYNAMASI ZOR GÖRÜNÜYOR

Puan kaybına tahammülü olmayan İstanbul ekibinde, Arda Turan sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı. Milli futbolcunun Sivasspor maçında sahada olması zor görünüyor.

Medipol Başakşehir kulübü resmi internet sitesinden oyuncularının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

TEDAVİSİ NEDENİYLE ANTRENMANA KATILMADI

Yapılan açıklamada, "29 Nisan tarihinde Osmanlıspor ile oynadığımız Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında oyuncumuz Arda Turan’ın sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşmuş, devam eden tedavisi nedeniyle bugünkü takım antrenmanına katılamamıştır. 1 Nisan tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlanan Stefano Napoleoni, takım ile birlikte antrenmanda yer almıştır" denildi.

Kaynak: Ajanslar