Arda Turan'ın babası hastaneye kaldırıldı

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın babası Adnan Turan hastaneye kaldırıldı.

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın babası Adnan Turan hastaneye kaldırıldı. Yıldız futbolcunun babası Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arda Turan'ın babası Adnan Turan, kalp kaslarındaki kasılma nedeniyle hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu açıklandı. Geceyi hastanede geçirecek olan Adnan Turan yarın taburcu olacak.

Saat 13.30 itibarıyla hastanede bulunan Adnan Turan'ın kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve anjiyo olduğu ifade edildi. Kalp kaslarında oluşan bir problem neticesinde rahatsızlık yaşadığı ifade edilen baba Turan'dır, müşahede altında bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: Ajanslar