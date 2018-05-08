Arda Turan'a en az 8 maç ceza!
Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan'ın, alacağı minimum ceza belli oldu.
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun raporunda Arda'nın kırmızı kart sonrası kendisine el kol hareketiyle birlikte yumruğunu sıkarak, "Şerefsizler, Allah belanızı versin" diye yazdığı öğrenildi.
Tecrübeli oyuncu orta ve yan hakeme yönelik fair-play'e aykırı sözlerinden dolayı 8-10 maçla cezalandırılacak.
Spor07 Mayıs 2018 13:05Arda'ya şok sözler: Avrupa basını yerden yere vurdu!Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'ın, Demir Grup Sivasspor maçında hakeme yönelik davranışları dış basında gündeme geldi.
Kaynak: ajanslar