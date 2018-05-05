Arda Turan kaç maç ceza alacak? Hakemi iten Arda'nın cezası belli oldu mu?

Başakşehir ve Sivasspor maçında hakemi iten Arda Turan kaç maç ceza alacak? Hakemi iten Arda'nın cezası belli oldu mu? Detaylar Ajanshaber.com'da.

Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor dün akşam oynanırken karşılaşmasının son anlarında kritik olaylar yaşandı. Son dakikalarında Arda Turan'ın yardımcı hakem Erdem Sezertam'ı yaptığı hareketler adeta maçın dikkat çeken anlarından oldu. Peki Arda Turan kaç maç ceza alacak? Sosyal medyada Arda Turan'ın yardımcı hakeme yaptığı hareketler yıllar önce Engin Baytar'ın Cüneyt Çakır'a sergilediği tavrı akıllara getirdi. Tüm futbolseverlerin aklında şimdi şu soru var. Arda'nın cezası belli oldu mu? Detaylar haberimizin devamında.

ARDA TURAN KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, son dakikada yediği golle Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Maça damga vuran isim Arda Turan oldu. Duraklama anlarında müsabakanın yardımcı hakemine şiddetli bir şekilde itiraz edip, hakemi iten Arda Turan, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Arda Turan kaç maç ceza alacak sorusunun yanıtı merak ediliyor.

ARDA'NIN CEZASI BELLİ OLDU MU?

Talimatlara göre Arda Turan'ı en az 6 maç ceza beklediğini söyleniyor. "Sportmenliğe aykırı hareketten dolayı 3 ila 6 maç arasında. Eğer hakem raporuna yazarsa, müsabaka hakemlerine hakaretten ötürü 3 ila 7 maç arasında ceza alacak. Dolayısıyla Arda Turan'ı en az 6 maç ceza bekliyor.

TFF'NİN TALİMATLARINDA YER ALAN MADDE

"Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 65.000.-TL'den 275.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.000.-TL'den 50.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL'den 35.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası,verilir."





Arda Turan'ın yan hakemi ittiği pozisyon tartışılıyor

Başakşehir - Sivasspor maçının 94. dakikasında Arda Turan, sağ kanattan gelişen atakta rakibiyle girdiği ikili mücadele arasında yerde kalan Arda Turan, yan hakemin devam kararı sonrasında adeta çıldırdı. Arda "Ayıp ya!" diyerek çok sinirli bir şekilde yerden kalktı ve yan hakemi sert bir şekilde itti. Orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu hareketin ardından Arda Turan'ı direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Kaynak: AjansHaber