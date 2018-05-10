Arda Turan için kritik saatler

Sivasspor- Başakşehir maçında hakemle yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Arda Turan’ın cezası bugün belli oluyor.



Demir Grup Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam’a fiziki müdahalesinin yanı sıra hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya da hakaretler savurduğu ortaya çıkan Arda Turan’ın cezası bugün belli oluyor. Sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten PFDK’ya sevkedilen tecrübeli oyuncunun en az 6 en fazla 8 maçla cezalandırılması bekleniyor.



Aynı maçta kırmızı kart gören Medipol Başekşehirli bir diğer futbolcu Mossoro’nun da 2 maçla cezalandırılması gündemde. İstanbul ekibinde her iki oyuncu da böylelikle sezonu kapatmış olacak. Turuncu-Lacivertliler’de takımın bir diğer önemli ismi İrfan Can Kahveci gördüğü 4. sarı kart nedeniyle Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.



Teknik direktör Abdullah Avcı’nın kritik maçta orta saha kurgusunu Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler 3’lüsünden oluşturmayı planladığı gelen haberler arasında.

Kaynak: Ajanslar