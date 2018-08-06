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06 Ağustos 2018 16:53 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2018 16:57

Arda Turan için kadro dışı kararı alındı!

Başakşehir'in Burnley ile oynayacağı maçlar için UEFA'ya verdiği listede Attamah, Alparslan Erdem, Marcio Mossoro ve Arda Turan'ın yer almadığı göründü.

Arda Turan için kadro dışı kararı alındı!

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Burnley ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. UEFA'ya verilen listede Arda Turan ve Mossoro yer almadı.

UEFA'YA BİLDİRİLEN KADRO

Volkan Babacan

Mert Günok

Faruk Çakır

Clichy

Epureanu

Chedjou

Da Costa

Uğur Uçar

Caiçara

Attamah

Emre Belözoğlu

Edin Visca

Elia

İrfan

Soner

Mahmut

Milos Jojic

Kerim Frei

Gökhan İnler

Bajic

Adebayor

Napoleoni

Mevlüt

Etiketler: Arda Turan


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