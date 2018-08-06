Arda Turan için kadro dışı kararı alındı!
Başakşehir'in Burnley ile oynayacağı maçlar için UEFA'ya verdiği listede Attamah, Alparslan Erdem, Marcio Mossoro ve Arda Turan'ın yer almadığı göründü.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Burnley ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. UEFA'ya verilen listede Arda Turan ve Mossoro yer almadı.
UEFA'YA BİLDİRİLEN KADRO
Volkan Babacan
Mert Günok
Faruk Çakır
Clichy
Epureanu
Chedjou
Da Costa
Uğur Uçar
Caiçara
Attamah
Emre Belözoğlu
Edin Visca
Elia
İrfan
Soner
Mahmut
Milos Jojic
Kerim Frei
Gökhan İnler
Bajic
Adebayor
Napoleoni
Mevlüt