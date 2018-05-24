"Arda turan çok üzgün ve özür diledi"

Medipol Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, 16 maç ceza alan Arda Turan hakkında konuştu.

beIN SPORTS'a konuşan Gümüşdağ "Arda Turan beni ziyaret etti. Kendisiyle konuştum. Arda çok üzgün. Özür diledi. Yaptığının doğru olmadığını o da biliyor." dedi.

"MENTAL YORGUNLUĞU VAR"

Gümüşdağ, Arda Turan için, "Arda Turan Barcelona'nın oyuncusu ve bizde kiralık. Arda Turan'ın kişiliğiyle, yeteneğiyle ilgili problemimiz yok. Mental olarak yorgunluğu var, onu da atacak. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl Arda kendini toparlar ve Başakşehir'e önemli katkılar sağlar" değerlendirmesini yaptı.