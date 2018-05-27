Arda Öziri kimdir ve neden öldü? Diriliş Ertuğrul Göktuğ kimdir?

Arda Öziri kimdir ve neden öldü sorusu bugün yaşanan üzücü olayın ardından merak ediliyor. Peki Diriliş Ertuğrul Göktuğ kimdir?

Diriliş Ertuğrul gibi birçok dizide rol alan oyuncu Arda Öziri'nin ölümü sevenlerini hüzne boğdu. Oyuncunun sevenleri Arda Öziri neden öldü sorusunun yanıtını merak etti. Arda Öziri, Ümraniye TEM Otoyolunda sabaha karşı geçirdiği kaza neticesinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Öziri yapılan müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Şimdi insanlar Arda Öziri kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Diriliş Ertuğrul Göktuğ kimdir ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?

Bu sabaha karşı hayatını kaybeden ünlü oyuncuyla ilgili sorulan soruların başında Arda Öziri kimdir sorusu geldi. 14 Eylül 1978 yılında dünyaya gelen Arda Öziri sinema ve dizi oyunculuğuna devam etmektedir. 9 Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur, Anemi Grubundada vokalistlik yapmaktadır. Aşkın Bedeli dizisinde Poyraz Haznedar karakterini canlandıran Arda Öziri aslen İzmir doğumludur. Arda Öziri, Diriliş Ertuğrul'da Emir Sadettin Köpek’in saraydaki has adamı Göktuğ karakterini canlandırıyordu.

ARDA ÖZİRİ NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncu Arda Öziri, sabaha karşı Ümraniye Tem otoyolunda geçirdiği motosiklet kazası sonucu Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öziri, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oyuncunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

ARDA ÖZİRİ'NİN ARKADAŞI SON ANLARINI ANLATTI

Arda Öziri'nin yakın arkadaşı Cengiz Çolak, oyuncunun son anlarını anlattı: Akşam Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için bana geldi. Keyifli bir akşam geçirdik, bol bol güldük. "Bu saatte gitme, kal" dedim ama Saat 03.00 gibi çıktı. TEM'de kaza geçirmiş. Çok üzgünüm, çok yakın bir arkadaşımı kaybettim" dedi.

Oynadığı diziler:

Diriliş Ertuğrul - Göktuğ (2016-2017)

Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)

İnsan Aldandı - Güven (2009)

Son İstasyon - Burak (2010)

Farklı Desenler - Komiser Aziz (2011-2012)*

Farklı Boyut (2009)

Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)

Cemile - Kaan (2006)

Dolunay - Erdem (2005)

Kandil (2005)

Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)

Büyük Umutlar - Özgür (2004)

Ah Be İstanbul (2004)

Kampüsistan - Yiğit (2003)

Estağfurullah Yokuşu (2003)

Asmalı Konak - Haluk (2002)

Kınalı Kar (2002)

Yedi Numara (2000)

Dadı (2000)

Ruhsar (1997)

Kaynak: AjansHaber