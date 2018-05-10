Arda lig değiştirirse cezasını çekecek mi?

Medipol Başakşehir forması giyen ve PFDK tarafından 16 maç men cezası alan Arda Turan için ilginç bir detay da ortata çıktı.

Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan'ın, 16 maçlık cezası gelecek sezon başka bir takıma transfer olması halinde de devam edecek. Bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan, FIFA'nın transfer olan oyuncularla ilgili talimatnamesindeki kurallara göre bu 16 maçlık cezasına, farklı bir ligde oynayan takıma gitmesi halinde de çekecek.



FIFA'nın transfer regülasyonunun 12. maddesinde, ''Transfer olan oyuncuya önceden verien disiplin cezası yeni federasyon tarafındann da uygulanmalıdır. Eski federasyon bu kararı yazılı bir şekilde futbolcunun bağlı olduğu yeni federasyona bildirmelidir'' ifadeleri yer almaktadır.

Öte yandan FIFA Disiplin Kurulu'nun da konuyla ilgili görüş bildirip cezayı kaldırma veya onama hakkı da bulunuyor.

Spor 10 Mayıs 2018 14:54 Arda Turan için kritik saatlerSivasspor- Başakşehir maçında hakemle yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Arda Turan’ın cezası bugün belli oluyor.

Bu durumda Arda Turan, gelecek sezon hangi lige giderse gitsin, Medipol Başakşehir'de aldığı 16 maçlık cezasının kalan kısmını da tamamlamak zorunda kalacak.

Kaynak: Ajanslar