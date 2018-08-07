Arap saçına döndü: İnce " Kimse ayrılmasın" dedi!

Muharrem İnce: "Kimse partiden ayrılmasın, mücadelemizi sürdüreceğiz.Bize güvenenleri yarı yolda bırakmayız." açıklamasında bulundu.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, parti yönetiminin 'kurultay yok' kararının ardından açıklama yaptı.

İNCE'NİN AÇIKLAMASI

"CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz.

Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz."

Kaynak: Ajanslar