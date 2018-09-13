Arap Birliği Türkiye'yi hedef aldı
İdlib'de Müslümanların üzerine bomba yağdırılmasına ve Filistin'deki zulme sessiz kalan Arap Birliği, Türkiye'nin Irak'tan çekilmesini istedi.
Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağan Kurulu, Sudan başkanlığında Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı.
TEK HEDEFLERİ TÜRKİYE
Müslümanların zulme uğradığı bölgeler için bir karar alamayan Arap Birliği, Türkiye'yi hedef aldı.
Irak'ta bulunan Türk askerlerinin geri çekilmesini isteyen Arap Birliği, Irak'ın içişlerine karışılmamasını istedi.
Suriye'de yaşanan iç savaşta milyonlarca insan katledilirken sessiz kalan Arap Birliği, Filistin'de yaşanan zulme de istenilen tepkiyi vermediği gerekçesiyle eleştiriliyor.
Kaynak: Ajanslar