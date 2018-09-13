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13 Eylül 2018 08:08 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2018 08:11

Arap Birliği Türkiye'yi hedef aldı

İdlib'de Müslümanların üzerine bomba yağdırılmasına ve Filistin'deki zulme sessiz kalan Arap Birliği, Türkiye'nin Irak'tan çekilmesini istedi.

Arap Birliği Türkiye'yi hedef aldı

Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağan Kurulu, Sudan başkanlığında Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı.

TEK HEDEFLERİ TÜRKİYE

Müslümanların zulme uğradığı bölgeler için bir karar alamayan Arap Birliği, Türkiye'yi hedef aldı.

Irak'ta bulunan Türk askerlerinin geri çekilmesini isteyen Arap Birliği, Irak'ın içişlerine karışılmamasını istedi.

Suriye'de yaşanan iç savaşta milyonlarca insan katledilirken sessiz kalan Arap Birliği, Filistin'de yaşanan zulme de istenilen tepkiyi vermediği gerekçesiyle eleştiriliyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: IrakArap BirliğiTürkiye


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