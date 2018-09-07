Aranan PKK'lı terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'den Yunanistan’a kaçmaya çalışırken sahte kimlikle yakalanan Timur T.’nin, terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan arandığı belirlendi. Mardin’de PKK’nın ele geçirilen mühimmatlarında parmak izleri tespit edildi.

Edirne 54’üncü Mekanize Tugay Komutanlığı’na bağlı ’Hudut Kartalları’ askerleri sınırda Yunanistan’a kaçmaya çalışan bir şüpheli yakaladı.

ARANIYORDU

Askerlere sahte kimlik veren şüphelinin teslim edildiği İl Jandarma Komutanlığı’nda parmak izleri alınıp, geniş çaplı araştırması yapıldı. Sahte kimlik sunan şüphelinin parmak izlerinden terör örgütü PKK’lı Timur T. olduğu ve ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranması olduğu belirlendi.



Yakalanan PKK’lının Mardin’de güvenlik güçlerininin ele geçirdiği terör örgütüne ait mühimmatlarda parmak izleri bulunduğu saptandı. PKK’lı ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Ajanslar