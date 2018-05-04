Aralarında HDP'li yöneticilerinde olduğu 10 kişi tutuklandı!
İstanbul'da PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP il yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.
detaylar geliyor...
Kaynak: ajanslar
detaylar geliyor...
Kaynak: ajanslar
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