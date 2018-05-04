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04 Mayıs 2018 16:27 | Son Güncelleme: 04 Mayıs 2018 16:30

Aralarında HDP'li yöneticilerinde olduğu 10 kişi tutuklandı!

İstanbul'da PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP il yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Aralarında HDP'li yöneticilerinde olduğu 10 kişi tutuklandı!

detaylar geliyor...


Kaynak: ajanslar

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