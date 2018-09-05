Arakanlı mülteciler için 'Anadolu Mahallesi' kuruldu

Bangladeş’te Arakanlı mültecilere yönelik bin adet bambu ev ve ortak yaşam alanı projesini tamamlayan Beşir Derneği, yaklaşık bin Arakanlı ailenin barınma, temiz içme suyu, eğitim, temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak.

Dernek, Bangladeş’e sığınan Cox’s Bazar bölgesindeki Arakanlı mültecilere yönelik, bölgenin iklim şartlarına uygun, içerisinde yaklaşık 8 kişilik bir ailenin yaşayabileceği 1000 adet bambu ev projesinin inşa sürecini tamamladı. Yaklaşık 30 bin metrekare alana yayılan Anadolu Mahallesi’nde mescit, su kuyuları, şadırvan, oyun parkı, tuvalet ve banyo gibi ortak kullanım alanları da mevcut.

Daha evvel inşa ettiği aşeviyle beslenme konusunda Arakanlılar’a destek olmaya devam eden dernek, bölgedeki yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Kurban Bayramı vesilesiyle de Bangladeş’te vekâleten kurban kesim organizasyonu düzenleyen Beşir Derneği, bölgede yaşayan Bangladeş halkına ve Arakanlılar’a kurban eti ulaştırdı.

Arakan’da İnsani Yardım İhtiyacı 365 Gün

Yaklaşık bir yıl önce yaşanan saldırılardan sonra bölgedeki mülteci sayısının 1 milyon 500 bine ulaştığı söyleniyor. Mültecilerin büyük çoğunluğu ise Bangladeş Hükümeti tarafından Cox’s Bazar genişleme sahasına yerleştirildi. Fakat burada artan Arakanlı mülteci sayısı ve bölgenin zorlu iklim şartları insanların temel ihtiyaçlarını karşılamasını gittikçe daha zor hale getiriyor. Bundan dolayı, gıdadan eğitime, temiz içme suyundan kışlık yakacağa kadar yılın her zamanı yardım ihtiyacının giderek arttığını belirten dernek yetkilileri, kamuoyunu evlerinden zorla sürgün edilmiş bu mazlum insanlar için destek olmaya davet etti.

Kaynak: Ajanshaber