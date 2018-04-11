ARAKAN AŞEVİ’NE MİLLETVEKİLLERİNDEN ZİYARET

Tedavi gören Arakanlıların kaldığı hastanede her gün üç öğün yemek çıkaran Beşir Derneği’nin aşevine milletvekillerinden destek ziyareti gerçekleşti.

Türkiye’nin, Bangladeş’e göç etmek zorunda kalan mazlum Arakan halkına yönelik yaptığı çalışmaları yerinde görmek ve yapılan çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeyi ziyaret eden milletvekili heyeti, Beşir Derneği’nin aşevini de ziyaret etti. Yapılan ziyarete Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu katıldı.

Gıda yardımları, kurban eti dağıtımı, su kuyuları, sağlık yardımları, bambu-kent gibi projeleriyle Arakanlı mazlumların yardımına koşan Beşir Derneği, Bangladeş’te bulunan Kutupalong Arakan Mülteci Kampı Sahra Hastanesi’nde Aşevi hizmetlerine de devam ediyor. T.C Sağlık Bakanlığı ve AFAD ortaklığıyla açılan sahra hastanesinin aşevi hizmetlerini üstlenen Beşir Derneği, hastanede tedavi gören hastalara yönelik, doktorların belirlediği doğrultuda diyet ve normal yemek hazırlıyor.

Beşir Derneği’nin sunduğu aşevi hizmetinden oldukça memnun kaldıklarını dile getiren heyet, derneğin bölgeye yönelik diğer çalışmalarından haberdar olduklarını ve yapılan her faaliyetin Türkiye’nin itibarına katkı sağladığını ifade etti.

Arakanlı mazlumlara yönelik yardımlarına beş yıldır devam eden Beşir Derneği, bölgeye yönelik fitre ve zekat, gıda, kurban eti, iftar organizasyonları, tıbbi malzeme, ilaç, sağlık taraması gibi yardımları ulaştırmanın yanı sıra su kuyusu ve bambu-kent projeleriyle de gönüller yapmayı sürdürecek.

Kaynak: AjansHaber