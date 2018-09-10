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10 Eylül 2018 08:16 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2018 08:50

Apple'ın 12 Eylül'de tanıtacağı yeni telefonların fiyatları yükselecek

Apple'ın 12 Eylül'de tanıtacağı yeni cihazlarının fiyatları Türkiye'de 15 bin liraya kadar yükselecek.

Apple'ın 12 Eylül'de tanıtacağı yeni telefonların fiyatları yükselecek

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yeni cihazlarını tanıtmak için geri sayıma geçti.

12 Eylül'de tanıtılacak yeni cihazlar için Türkiye'de farklı bir heyecan var: Fiyatları ne kadar olacak? Bu soru yanıt buldu.

İŞTE FİYATLAR

Türkiye'de, iPhone 9'un satış fiyatı 10 bin TL, iPhone XS'in satış fiyatı 12 bin TL, iPhone XS Plus'ın satış fiyatı ise 15 bin TL olacak.

Cihazların ABD'deki satış fiyatları ise şöyle sıralandı:

iPhone XS - 799 dolar

iPhone XS Plus - 999 dolar

iPhone 9 - 699 dolar


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: ABDTürkiyeApple


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