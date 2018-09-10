Apple'ın 12 Eylül'de tanıtacağı yeni telefonların fiyatları yükselecek

Apple'ın 12 Eylül'de tanıtacağı yeni cihazlarının fiyatları Türkiye'de 15 bin liraya kadar yükselecek.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yeni cihazlarını tanıtmak için geri sayıma geçti.

12 Eylül'de tanıtılacak yeni cihazlar için Türkiye'de farklı bir heyecan var: Fiyatları ne kadar olacak? Bu soru yanıt buldu.

İŞTE FİYATLAR



Türkiye'de, iPhone 9'un satış fiyatı 10 bin TL, iPhone XS'in satış fiyatı 12 bin TL, iPhone XS Plus'ın satış fiyatı ise 15 bin TL olacak.

Cihazların ABD'deki satış fiyatları ise şöyle sıralandı:

iPhone XS - 799 dolar



iPhone XS Plus - 999 dolar

iPhone 9 - 699 dolar

Kaynak: Ajanslar