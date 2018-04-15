Apple Watch nedir? Nasıl kullanılır?

Teknoloji devi Apple, rastlanması çok alışıldık olmayan bir karar ile karşımıza çıkıyor. Apple Watch Series 2 ile ilgili yeni bir hizmet politikası belirleyen firma, şişmiş pilleri ve şişmiş pilden kaynaklanan ekran kalkmalarını ücretsiz tamir etme kararı aldı.

Apple Watch nedir?

Apple Watch, kullanıcıların bileğine takarak kullandıkları bir akıllı saattir. 2014 Yılında ilk defa Apple sahnesinden tanıtılan Apple Watch’ların satışa sunulması ve resmen kullanıcıların bileğinde kullanmaya başlamasıysa 2015 yılının ilk çeyreğine denk gelmiştir.

Ne işe yarar ?

Mesajlar – Mesajları okuyabilir ve yazarak cevaplayabilirsiniz. Telefon – Gelen aramaları cevaplayabilir ve yeni bir kişiyi arayabilirsiniz. E-Posta – Gelen e-postalarınızı okuyabilirsiniz. Henüz yanıtlama veya iletme fonksiyonları bulunmuyor. Takvim – O gün neler yapacağınızı, planlarınızı veya özel günleri takip edebilirsiniz. Aktivite – İşinizi önem sırasına koyabilir ve size Apple Watch’ın rehber olmasını sağlayabilirsiniz. Antrenman – Antrenmanlarınızı düzene sokun ve yönetin. Haritalar – Yerinizi ve rotanızı asla kaybetmeyin. Haritalar uygulaması her an bileğinizde. Passbook – Şifrelerinizi unutmak mı? O artık tarihe karıştı. Passbook uygulaması hafızanızı güçlendirecek. En azından unutmamanızı sağlayacak. Siri – Türkçe dil özelliği eklenen kişisel asistan, şimdi sizin her an yardımınıza koşacak. Müzik – Bileğinizde bir müzik çalar olduğunu unutmayın. Şarkıları değiştirmek ise bir o kadar kolay görünüyor. ‘Sallayın’ gitsin. Uzaktan Kumanda – Apple TV ve MacBook cihazlarınızı kontrol etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kumanda kayboldu veya pili bitti derdinden uzak kalacaksınız. Hava Durumu – Hava durumunu her an Apple Watch’dan takip edebilir ve yağmura maruz kalmayabilirsiniz. Borsa – Yatırımlarınızı veya hisselerinizi takip ederken asla zarar etmemeniz için tasarlanmış bir uygulama daha. Fotoğraflar – Nerede olursanız olun, bir tıklama ile tüm kamera fotoğraflarınıza ulaşabilirsiniz ve anılarınızı tazeleyebilirsiniz. Alarm – Uyanma sorunu yaşıyorsanız veya bir görüşmeyi kaçırmak istemiyorsanız işte tam da istediğiniz gibi bir özellik Kronometre – Yemeğinizi fırında yakmamak için pratik bir yan uygulama daha Apple Watch’da mevcut. Zamanlayıcı – Ne kadar süreli spor yaptığınızı Apple Watch ile takip edin. Fazla yaparsanız daha zinde kalabilirsiniz, dikkat etmek gerek! Dünya Saatleri – Yurtdışındaki akrabalarınızı uykusundan uyandırmamak yine sizin ‘elinizde’. Ayarlar – Apple Watch’a ait tüm ayarları buradan yapabilir ve güncellemeleri takip edebilirsiniz. Kamera – En sevdiğiniz anları çekebilirsiniz! Demek güzel olurdu fakat henüz böyle bir donanıma sahip değil. Apple Watch 2’ye hazırlık evresi de denilebilir.

Nasıl kullanılır ?

Kutudan çıkarıp 20 dk. kadar şarj ettikten sonra Apple Watch’u kullanabiliyorsunuz. Açıldığı zaman iPhone cihazınızdan Watch uygulamasını açarak eşleştirmenizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Eşleştirme gerçekleştikten sonra Apple Watch’unuz hazır hale geliyor.

Üzerindeki tuşlar nedir ? Nasıl kullanılır ?

Apple Watch sağ tarafında 2 tuş bulunduruyor. Üstte olanı klasik kurma koluna benzeyen Digital Crown ve onun altında bulunan Güç tuşu.

Digital Crown: Bu tuş, menü ve ana ekran arasındaki geçişleri sağlamaya, sayfayı aşağı yukarı kaydırmaya ve Siri’yi açmaya yarıyor genel olarak. Bu tuşa herhangi bir uygulamadayken 2 kez bastığınızda da kullandığınız kadrana dönebiliyorsunuz ya da kadranda iken 2 kez bastığınızda son kullandığınız uygulamaya dönebiliyorsunuz. iPhone daki Home butonunun işlevleri ile neredeyse aynı görevde.

Güç Tuşu: Adından da anlaşıldığı üzere Apple Watch’ı açıp kapatırken bu tuşu kullanıyorsunuz. Onun haricinde ise görevi, oluşturduğunuz sık kullanılanlar listesine hızlıca erişebilmenizi sağlar. Sık kullanılanlar rehberinizden kişi olarak seçilir. Arama yapmak ve mesaj göndermek işlevlerini rehberdeki diğer kişilere takılmadan daha hızlı gerçekleştirmenizi sağlar.

“ŞARJ”

Apple‘ın geçtiğimiz yıl iPhone 6 ve 6 Plus lansmanı sırasında tanıttığı Apple Watch‘un pil ömrüne yönelik tartışmalar devam ediyor. Apple tarafından o günden beri konuyla ilgili net bir açıklama yapılmazken, eldeki tek veriler Tim Cook’un konuşmalarının satır aralarından yapılan çıkarımlar.

Normal kullanımda 19 saat

Lansman sırasında cihazın her gün şarj edilmeye ihtiyacı olacağını belirten açıklamalar yapan Cook‘tan sonra, konuyla ilgili en ciddi iddia şirkete yakın bir gazeteciden geldi. 9to5mac sitesi editörlerinden Mark Gurman‘a göre Apple Watch normal kullanımda 19 saat, aktif kullanımda ise 4 saat kullanım ömrü sunacak.

Aktif kullanımda sadece 4 saat

Uykuda geçen zamanı hesaba katarsak normal kullanımda 19 saatlik süre ideal gibi görünüyor. Buna rağmen, saat gibi kişisel bir aksesuarda şarj problemi olması kabul edilebilir bir durum değil. Yoğun uygulama kullanımı altındaki 4 saatlik süre de kulağa oldukça düşük geliyor.

Şarj süresi akıllı saatlerin kaderi olabilir

Şarj süresi akıllı saatlerin kalıcı ürünler olabilmesi açısından belirleyici unsurlardan biri olabilir. Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar derken, kullanıcıları şarj derdine düşürecek yeni bir cihaz beklenen ilgiyi görmeyebilir. Bakalım Apple Watch sunduğu pil ömrü ile teknolojiseverleri ikna etmeyi başarabilecek mi?

Mesaj Göndermek

iMessage ile Apple Watch üzerinden mesaj göndermek için “Mesajlar” uygulamasına giriş yapıyorsunuz. Ardından Force Touch kullanarak ekrana güçlü basıyorsunuz ve Yeni Mesaj butonu ekrana geliyor, butona dokunduğunuzda kişi ekle ve mesaj ekranı karşınıza geliyor. Kişi ekle kısmından rehberinizdeki kişilerden mesaj göndereceğiniz kişiyi seçebiliyorsunuz. Mesaj yarat ekranında ise kalıp mesaj seçebileceğiniz gibi Siri kullanarak dikte de yaptırabiliyorsunuz. Düzgün Türkçe çok kolay anlaşılırken şiveli konuşmak bazen sıkıntı yaratabiliyor.

Arama Yapmak

Apple Watch üzerinde bulunan dahili hoparlör ve mikrofon sayesinde arama yapıp, aranabiliyorsunuz. Menüden Telefon uygulamanızı açıyorsunuz. Favorilerinizden, Sık kullanılanlarınızdan ya da Kişilerinizden arayacağınız kişiyi seçip Arama butonuna basıyorsunuz, Sesli FaceTime ya da normal arama seçeneklerinden birisini seçerek arama yapabiliyorsunuz.

Ekran görüntüsü (Screenshot) almak: Ekran görüntüsü yakalamak için önce Digital Crown’a ona basarken de Güç tuşuna basmanız gerekli.

Bildirim Merkezi

iPhone da olduğu gibi ekranı yukarıdan aşağı indirdiğinizde bildirim merkezini açıyorsunuz. Böylece gelen bildirimlere hızlıca göz atabiliyorsunuz.

Denetim Merkezi

Ekranı aşağıdan yukarı çekerek ise denetim merkezine erişebiliyorsunuz. Denetim merkezinde bulunanlar Uçak modu, Sessiz Modu, Rahatsız Etme, iPhone’uma Ping gönder (iPhone un kısa bir ses çıkarmasını sağlayarak yerini tespit etmek için) ve AirPlay bulunuyor. Denetim merkezinde ekranı sağdan sola kaydırdığınızda Müzik, Kalp atış hızı, Güç koruma, Aktivite, Takvim, Borsa, Harita, Dünya saati, Hava durumu gibi uygulamalara erişebiliyorsunuz. Bu uygulamaların yanına ekleme de yapabiliyorsunuz.

Apple Watch Hangi Cihazlarla Çalışıyor?

Apple Watch tek başına da çalışabilen bir cihaz ancak elbette tüm akıllı saatlerde olduğu gibi bu cihazında tasarlanmasındaki amaç diğer cihazlarla senkronize olarak kullanılabilmesidir. Apple Watch’ı kullanabilmek için en düşük iPhone 5’e ve iOS8 işletim sistemine ihtiyaç duyuluyor. iPhone 5’den sonra çıkış yapan cihazlarınsa tümüyle Apple Watch sorunsuz olarak kullanılabiliyor.

Şarj problemi olan Apple Watch ne olacak?

Teknoloji devi Apple, rastlanması çok alışıldık olmayan bir karar ile karşımıza çıkıyor. Apple Watch Series 2 ile ilgili yeni bir hizmet politikası belirleyen firma, şişmiş pilleri ve şişmiş pilden kaynaklanan ekran kalkmalarını ücretsiz tamir etme kararı aldı.

Yeni politikaya göre ücretsiz onarım, 42 mm modelindeki Series 2 saatlerine ve bu saatin tüm modellerine uygulanacak. Bu yeni haber çalışanlara ve mağazalara dağıtılan dâhili bir notta keşfedildi. Apple, pili ücretsiz değiştirmenin yanı sıra pilin şişmesi nedeniyle ekranı çıkan saatleri de herhangi bir fiyatlandırma yapmadan onarabilecek.

Bu noktada dikkat etmeniz gereken nokta, hizmet için verilen sürenin satın alımdan sonraki 3 yıl içerisinde olmasıdır. Yani eğer saati alalı 3 yıl 1 hafta olduysa bu ne yazık ki sizin için geçerli olmayacak. Firmanın böyle bir politika izlemesinin nedeni olarak, orijinal saatlerde çıkan batarya sorunu olarak gösteriliyor. Muhtemelen hatasının farkında olan Apple, bu şekilde müşterilerinin gönlünü kazanmayı amaçlıyor.

Apple Watch Series 4 Çıkış Tarihi

Apple Watch Series 3’ün (38mm) Wi-Fi versiyonu sadece 329 dolar iken, hücresel + Wi-Fi sürümü 399 dolardı. Apple Watch Series 4 de benzer şekilde fiyatlandırılabilirdi. Ancak dedikodulardaki donanım geliştirmeleri nedeniyle daha yüksek fiyat etiketlerine bakıyoruz.

Apple Watch’ın önceki nesilleri için çıkış tarihlerine baktığımızda muhtemelen Eylül ayı ortalarında ortaya çıkacağını düşünüyoruz: