Apple ürünlerinde batarya değişim programı başlattı

Apple'ın bataryası eskiyen iPhone modellerini yavaşlattığını kabul etmesinin üzerine iPhone batarya değişim ücretlerini güncelledi.

Apple, eski iPhone modellerini gizlice yavaşlattığı için özür dilemiş ve batarya değişim ücretlerinde indirim yapmıştı. Apple, daha sonra Türkiye'deki iPhone'lar için yeni pil değişim fiyatlarını da açıkladı.

Batarya değişimlerinde 50 dolarlık indirim yapılacağını açıklayan Apple, batarya değişim fiyatının 79 dolardan 29 dolara indirileceğini belirtti. Apple, şimdi de Türkiye'deki iPhone'lar için yeni pil değişim fiyatlarını açıkladı. Garanti dışında kalan telefonların bataryasını 319 TL ile 190 TL arasında değiştiren Apple, yaptığı indirim ile bunu 129 TL’ye çekti.

Kaynak: Ajanslar