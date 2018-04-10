Apple, kırmızı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı görücüye çıkardı

Standart üretimin dışına çıkmaya hazırlanan Apple, kırmızı renkli iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini resmen duyurdu.

Apple, bir süredir HIV/AIDS hastalıklarına karşı özellikle Afrika’da mücadele veren RED grubuna destek veriyor. Bu destek kapsamında Apple’ın iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerine kırmızı renk seçeneğini de ekleyeceği söyleniyordu. Gelen önceki haberlere göre bu kırmızı renkli iPhone modellerinin bugün tanıtılacağı da belirtiliyordu ve öyle de oldu. Apple bu kırmızı renkli iPhone 8 ve iPhone 8 Plus akıllı telefonlarını resmi olarak duyurdu.

RED grubuyla 11 yıldır iş birliği içerisinde olan Apple, çeşitli danışmanlık hizmetlerine, testlere ve HIV/AIDS virüslerinin bulaşmasını önlemeye yönelik ilaçlar sağlayan programlara destek veriyor. Şirket bu amaçla her yeni iPhone modeli için kırmızı renk seçeneği sunuyor ve bunlara RED ürünleri (Product RED) adını veriyor. RED ürünleri normal ürünlerden bir miktar daha pahalıya satılıyor ve bu ürünlerden elde edilen gelirin bir kısmı RED grubuna bağış olarak gönderiliyor. RED ürünlerinin satışından 2006 yılından bugüne kadar 160 milyon dolardan fazla bağış toplandığı ifade ediliyor.

Apple`dan yapılan resmi açıklama ile cihazların ABD fiyatları da belli oldu. Kırmızı renkli modeller 699 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini alacak.

64 GB ve 256 GB iPhone 8 ve iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition modelleri Türkiye`de ise 4 bin199 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus`un bu renk seçeneği bir çok kişinin şimdiden gözdesi oldu.

Kaynak: Ajanslar