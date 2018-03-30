Son Dakika!
iOS 11.3 hangi iphone modellerinde çalışacak?

iOS 11.3 hangi iphone modellerinde çalışacak?

Apple, iOS 11 ile pek çok yeni özelliği kullanıcılarına sundu. Ancak işletim sisteminde ciddi bir açık olduğu tespit edilmişti. Söz konusu açık sayesinde herhangi bir işleme gerek kalmadan, kilitli olan telefondaki mesajlara akıllı asistan Siri ile ulaşılabiliyor.
0
Teknoloji 30 Mart 2018 - 14:17

EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR

DİĞER GALERİLER

20 DAKİKA MEZARDA KALAN ADAMDAN İBRETLİK SÖZLER

İBRETLİK SÖZLER

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

KİMSEYE KARŞI ÖNYARGILI OLMAYALIM! OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE...

OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE