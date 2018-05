AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı - Soru ve cevap anahtarı öğrenme

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı sorusu sıkça soruluyor. Soru ve cevap anahtarını öğrenme ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Anadolu Üniversitesi 2018 yılı Bahar dönemi final sınavları tarihlerini resmi sitesinde öğrencilerine duyurdu. Bu yıl Bahar dönemi final sınavları Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Sınava giren olan öğrenciler AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı sorusuna yanıt bekliyor. Bahar dönemi final sınavlarına ilişkin AÖF sınav yerleri giriş belgesi Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci otomasyon sayfasında sorgulanmaya açıldı. 26 Mayıs Cumartesi günü başlayacak sınavla ilgili tüm resmi bilgiler üniversitenin sisteminde yer alıyor. Şimdi sınava giren öğrenciler AÖF soru ve cevap anahtarı öğrenme ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. AÖF sınav soru ve cevapları 26-27 Mayıs sınavına ilişkin tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

2018 Bahar dönemi AÖF final sınavı ile ilgili tüm duyurular Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, öğrenci otomasyon sayfasında yer alıyor. 26 Mayıs'ta başlayacak sınavla ilgili öğrenciler AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı sorusunu sıkça soruyor. Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim fakültesi henüz sınav sorularını ve cevaplarını açıklamadı.

AÖF SORU VE CEVAP ANAHTARI ÖĞRENME

AÖF sınavları biter bitmez AÖF soru ve cevap anahtarı öğrenme ile ilgili aramalar çoğaldı. AÖF final sınav soruları ve cevapları, sınavdan bir gün sonra 28 Mayıs 2018 tarihinde Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sayfasında yayınlanıyor.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni sisteme göre AÖF final sınav sonuçları, sınav bitimimin ardından 10 gün içerisinde açıklanıyor. Sonuçların en geç 6 Haziran 2018 tarihinde açıklanması bekleniliyor.

AÖF SINAV TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı yeni sınav sistemi olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sınavlarından ötürü Anadolu Üniversitesi, final sınav tarihlerinde değişikliğe gitti. Buna göre Bahar Dönemi Final Sınavı, 26 – 27 Mayıs 2018, 2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.

BAŞARI NOTU NEDİR?

Açıköğretim Sisteminde "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur. 30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir. Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir.

Kaynak: AjansHaber