AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Üç ders sınavları ne zaman?

Açık Öğretim sınavları ile ilgili öğrenciler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusunu soruyor. AÖF üç ders sınavları ne zaman sorusunun cevabı Ajanshaber.com'da.

AÖF Bahar dönemi final sınavları geçen hafta cumartesi ve pazar günü yapıldı. AÖF öğrencileri şimdiden Bahar dönemi final sınav sonuçlarını beklemenin heyecanını yaşıyor. AÖF sınavları dört oturum şeklinde gerçekleştirilmişti. Açıköğretim Fakültesi) sınavların ardından soru ve cevap kitapçıkları AÖF'ün resmi internet sitesinden paylaşıldı. AÖF Bahar dönemi final sınavına giren öğrenciler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt bekliyor. Sınavlardan kritik notlar alacağını düşünen öğrenciler şimdiden üç ders sınavıyla ilgili araştırma yapmaya başladı. AÖF üç ders sınavları ne zaman yapılacak sorusu yanıt bekliyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun yanıtı AÖF öğrencileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sonuçlarının sınav tarihinden 15 gün sonra açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz https://www.ajanshaber.com farkıyla açıklayacağız.

AÖF ÜÇ DERS SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi dönem sonu sınavları Türkiye çapında gerçekleştirildi. AÖF sınavları, cumartesi ve pazar olmak üzere toplamda dört oturumda yapıldı. Sınavda çıkan soruların ve cevapların yayımlanmasının ardından açıköğretimliler, şimdi sonuç ve 3 ders tarihini sorguluyor.

ÜÇ DERS SINAVI NEDİR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra üç ders sınav hakkı tanıyor. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile "Üç Ders Sınavı" notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.

REKTÖRDEN ÜÇ DERS SINAVINA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Anadolu Üniversite rektörü tarafından açıklanan yeni sistemde AÖF öğrencilerinin dönem uzatmamaları adına yıl sonu girilecek tek ders sınavının bu yıldan üç derse çıkarıldığını açıklamıştı. https://www.ajanshaber.com Mezun olmayı bekleyen ve bir üst döneme geçip geçemeyeceklerini merak eden öğrenciler, heyecanla AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Sonuçların belli olmasıyla birlikte 3 ders sınavı için de hazırlıklar başlayacak. Dönem sonu sınavı notu yerine geçecek olan 3 ders sınavı yaz ayında gerçekleşecek. 2018 takvimine göre AÖF öğrencileri, 21 Temmuz 2018'de üç ders sınavına girebilecekler.

Kaynak: AjansHaber