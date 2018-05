AÖF sınav sonuçları (2018) - Ne zaman açıklanır?

AÖF sınav sonuçları sınava giren adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu ile ilgili Detaylar Ajanshaber.com'da.

Anadolu Üniversite Açık Öğretim sınav sonuçları sınava giren tüm öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu bu süreçte sıkça soruluyor. AÖF final dönemi sınavları 26 Mayıs-27 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Şimdi öğrenciler merak ettiği soruların başında AÖF sınav sonuçları açıkladın mı sorusu yer aldı. Sınava giriş yapan tüm öğrenciler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusunu sıkça sormaya başladı. AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt buldu. Anadolu Üniversitesi sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında sizlere duyuracağız.

AÖF SINAV SONUÇLARI 2018

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamaya göre final sınavları tarihleri 26-27 Mayıs tarihleri olarak belirlendi. Sınava büyük bir merakla katılım sağlayan öğrenciler şimdi AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sınav sonuçlarının 28 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Üniversiteden açıklama gelir gelmez sizlere duyuracağız.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF finali dönemi sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanmadı. 26-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna henüz yanıt gelmedi. Türkiye çapında gerçekleşen AÖF bahar dönemi vize sınavı Anadolu Üniversitesi üzerinden açıklandı. AÖF bahar dönemi sınav sonuçları, sorgulama sayfası üzerinden TC Kimlik Numarası ve şifre ile kolayca öğrenilebiliyor. Açıköğretim öğrencileri sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel AÖF sonuçlarını görüntüleyebilirler.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.

BAŞARI NOTU NEDİR?

Açıköğretim Sisteminde "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur. 30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir. Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir.

Bir örnekle anlatacak olursak, öğrencinin Türk Dili I dersinin 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 70 ve o dönem için bu başarı notunun karşılığı “BB” harf notu olabilir. Yine aynı dersten 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 80 olan bir öğrencinin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki harf notu ise “BB” olabilmektedir.

Başka bir örnek de verecek olursak, aynı dönemde bir dersten alınan 58 başarı notu CC harf notuna karşılık gelirken aynı dönem başka bir dersten alınan aynı 58 notu BB harf notuna karşılık gelebilmektedir.

Kaynak: AjansHaber