AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusunun yanıtı sınava girecek öğrenciler tarafından yanıt bekliyor. Peki AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav tarihleri üniversitenin resmi sitesinden açıklanmıştı. Anadolu Üniversitesi sınavların 26 Mayıs Cumartesi ve 27 Mayıs Pazar günleri yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada sınava girecek öğrencilerin sınava giriş belgelerini yanında bulundurmaları gerektiği ve aksi takdirde sınava giremeyecekleri belirtildi. Şimdi sınava girecek öğrencilerin aklına gelen soruların başında AÖF sınava giriş yerleri açıklandı mı sorusu yer aldı. Peki AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi sınavlarının 26 Mayıs ve 27 Mayıs tarihlerinden yapılacağını duyurdu. Sınava girecek olan öğrenciler nerede sınava gireceğini merak etmeye başladı. AÖF final sınavına girecek öğrencilerin nerede sınava gireceği henüz açıklanmadı. Bu hafta içerisinde sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor. Açıklandığında sizlere duyuracağız.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Önümüzdeki hafta içinde açıklanması beklenen sınav giriş belgeleri AÖF sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Sınava girerken AÖF sitesi üzerinden alınan giriş belgesi ve kimlik bulundurmak zorunlu. Aksi takdirde sınava girilemez.

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

ÖĞRENCİ SINAVA GİRERKEN HANGİ BELGELERİ YANINDA BULUNMAK ZORUNDADIR?

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÇIKÖĞRETİM'DE DERS TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme “ sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir.

Kaynak: AjansHaber